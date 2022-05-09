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Оккупанты ударили по базе отдыха на Одесщине. Двое раненых, из под завалов спасли собаку

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Оккупанты продолжают атаковать ракетами

Оккупанты ударили по базе отдыха на Одесщине. Двое раненых, из под завалов спасли собаку

Думская

Новина українською

Вечером 9 мая российские оккупанты снова обстреляли ракетами Одесщину.

По вражеским целям работала украинская противовоздушная оборона.

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"Вечером был нанесен очередной ракетный удар. Три ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий", - сообщает ОК Юг.

Пожар был ликвидирован, пострадали 2 человека, доставленны в больницу. Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте преступления россии против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции"

Также "Думская" сообщает, что удар пришелся по базе отдыха.

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В статье: война с Россией
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