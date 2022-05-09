При попытке форсирования Северского Донца оккупанты потеряли два танка, катер и БРЭМ

Рашистские оккупанты продолжают пытаться форсировать Северский Донец, сообщает Inform Napalm. Впрочем, безуспешно.

При очередной попытке первым был подбит танк. Экипаж ранен, пытался вернуться вплавь, но скорее всего, утонул.

Затем был уничтожен танк или БМП, который только начал заезжать на понтон. Получил попадание, съехал с понтона и перевернулся на бок. Экипаж утонул, труп одного из членов экипажа плавает рядом.

Следующим уничтожен буксирно-моторный катер БМК-МТ. Остальная техника начала разворачиваться и отступать от переправы. По ней начала работать украинская артиллерия.

Через какое-то время рашисты попытались оттащить первый подбитый танк, но потеряли БРЭМ-1.

Рядом лег снаряд и одна из секций понтонного моста, получив пробоину и под весом БРЭМ-1 вместе с ним ушла под воду.