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Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

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Подписал 9 мая

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден, сегодня, 9 мая, подписал закон о "ленд-лизе" для Украины.

Напомним, что закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки вооружения , транспорта, продовольствия и помощи из США.

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Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Также следует понимать, что ленд-лиз в очередной показывает уверенность США в победе Украины над россией.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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