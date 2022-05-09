Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден, сегодня, 9 мая, подписал закон о "ленд-лизе" для Украины.

Напомним, что закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки вооружения , транспорта, продовольствия и помощи из США.

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Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Также следует понимать, что ленд-лиз в очередной показывает уверенность США в победе Украины над россией.