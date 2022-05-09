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Победобесие на марше. "1 канал" добавил к "ветеранам войны" грабителей Бонни и Клайда

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Какая, собственно, разница

Победобесие на марше. "1 канал" добавил к "ветеранам войны" грабителей Бонни и Клайда

Новина українською

Победобесие на россии на 9 мая шагает по умам, не щадя никого.

Вечерний концерт на главном, "1 канале", московиты украсили снимками "счастливых, открытых советских лиц, прошедших войну".

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Вот только среди этих советских лиц журналисты распознали Бонни Элизабет Паркер и Клайда Честната Берроу, более известных, как Бонни и Клайд.

Хотя, какая сейчас уже разница.

Победобесие на марше. "1 канал" добавил к "ветеранам войны" грабителей Бонни и Клайда - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
10.05.2022 в 01:11
Які ж вони тупі
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