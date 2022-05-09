Победобесие на марше. "1 канал" добавил к "ветеранам войны" грабителей Бонни и Клайда
Какая, собственно, разница
Победобесие на россии на 9 мая шагает по умам, не щадя никого.
Вечерний концерт на главном, "1 канале", московиты украсили снимками "счастливых, открытых советских лиц, прошедших войну".
Вот только среди этих советских лиц журналисты распознали Бонни Элизабет Паркер и Клайда Честната Берроу, более известных, как Бонни и Клайд.
Хотя, какая сейчас уже разница.
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
10.05.2022 в 01:11
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