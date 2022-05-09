Победобесие на марше. "1 канал" добавил к "ветеранам войны" грабителей Бонни и Клайда

Победобесие на россии на 9 мая шагает по умам, не щадя никого.

Вечерний концерт на главном, "1 канале", московиты украсили снимками "счастливых, открытых советских лиц, прошедших войну".

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Вот только среди этих советских лиц журналисты распознали Бонни Элизабет Паркер и Клайда Честната Берроу, более известных, как Бонни и Клайд.

Хотя, какая сейчас уже разница.