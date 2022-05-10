На Азовстали остается более сотни гражданских – глава ОВА
фото из открытых источников
На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе до сих пор находятся более сотни гражданских лиц.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона
"На "Азовстале" еще больше сотни гражданских точно осталось".
По словам Кириленко, всего в Мариуполе остается до 100 тысяч человек. "Довольно сложно сказать, кто из них хочет выехать", - добавил глава ОВА.
Комментируя информацию о возобновлении обстрелов "Азовстали" со стороны россиян, Кириленко отметил: "Проще сказать, когда там обстрелов не происходит, чем когда они происходят. Авиация и артиллерия работают там практически постоянно. Остановки и затишье - когда проходят эвакуационные мероприятия или с самой "Азовстали" или близко идет эвакуация местных мирных жителей".
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