На Азовстали остается более сотни гражданских – глава ОВА

На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе до сих пор находятся более сотни гражданских лиц.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона

"На "Азовстале" еще больше сотни гражданских точно осталось". По словам Кириленко, всего в Мариуполе остается до 100 тысяч человек. "Довольно сложно сказать, кто из них хочет выехать", - добавил глава ОВА.