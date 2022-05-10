Потери сборной, перспективы Де Дзерби, будущее Холанда. Главные новости за 9 мая
А также возможна аренда Лунина и интрига в Серии А
фото - УАФ
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 9 мая
Петраков потерял двух игроков перед первым матчем
В среду, 11 мая, сборная Украины по футболу сыграет товарищеский поединок с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Как известно, пока сине-желтые проводят сборы игроками украинских клубов, без легионеров. Во вторник команда вылетает в Германию на игру, но участие в поединке не смогут принять два футболиста – универсал Алексей Гуцуляк из "Днепра-1" и вингер Виктор Цыганков из "Динамо". Вместо этого вернулся Михаил Мудрик, который в лагере сборной не тренировался, поскольку получил травму в составе "Шахтера".
Шахтер, похоже, пристроил еще одного легионера
Давид Нерес перешел в донецкий клуб зимой из "Аякса", но из-за войны так и не дебютировал в официальном матче. Теперь СМИ сообщают, что "Шахтер" договорился о его трансфере с "Бенфикой". Лиссабонскому клубу осталось договориться с Нересом о личном контракте. Указывается, что "Шахтер" не получит за игрока всю сумму, часть будет засчитана как платеж за Педриньо.
Де Дзерби может получить работу в одном из грандов
Итальянские СМИ сообщают, что Роберто Де Дзерби в ближайшее время покинет "Шахтер". Указывается, что на него претендуют несколько клубов, в частности, "Наполи", который в нынешнем сезоне долгое время был претендентом на чемпионство, но к концу сезона не выдержал темпа. Сам Де Дзерби ранее говорил о том, что готов остаться в команде, если будет уверенность, что чемпионат Украины будет проходить.
Испанские СМИ снова пишут о возможной аренде Лунина
Карло Анчелотти якобы остался доволен игрой Лунина против "Атлетико", но понимает, что нужна игровая практика, а пока есть Тибо Куртуа, на нее трудно рассчитывать. Так что "Реал" планирует снова отдать Андрея в аренду. Испанские СМИ называют претендента – "Эспаньол". Летом клуб покидает Диего Лопес, так что Лунин может получить статус основного голкипера в барселонской команде на следующий сезон.
Холанд определился с будущим
Норвежского форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда называют будущим мирового футбола. И неудивительно – за клуб из Дортмунда он забил 85 голов в 88 матчах. Понятно, что в Германии ему уже тесно, так что трансфер в более статусный клуб и чемпионат был неотвратимым. Сначала говорилось, что основным претендентом является "Реал", назывались "Ювентус" и "Барселона", но гонку в итоге выиграл "Манчестер Сити". Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн сообщает, что стороны ударили по рукам и о трансфере будет объявлено уже на этой неделе.
В Италии обостряется борьба за Лигу Европы
В последнем матче 36-го тура "Фиорентина" принимала "Рому" и победила со счетом 2:0. "Фиалки" провели два быстрых мяча, а римляне, похоже, были слишком уставшими после полуфинала Лиги Конференций. Теперь у трех команд – "Ромы", "Фиорентины" и "Аталанты" по 59 очков. У "Лацио" на три больше. Одна из этих команд окажется лишней и не попадет ни в Лигу Европы, ни даже в Лигу Конференций.
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