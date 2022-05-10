  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне обороняются возле Харькова, но бьют из артиллерии по всему фронту – Генштаб
В тренде

Россияне обороняются возле Харькова, но бьют из артиллерии по всему фронту – Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

Возле Изюма пополняют запасы

Россияне обороняются возле Харькова, но бьют из артиллерии по всему фронту – Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за вторник, 10 мая, сообщает, что российская армия применяет артиллерию практически вдоль всей линии столкновения. Генштаб предупреждает о высокой вероятности нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины. Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности с последующим обвинением в этом ВСУ.

Между тем на Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. "Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей с целью недопущения продвижения подразделений наших войск в направлении государственной границы Украины", - говорится в сводке.

На Изюмском направлении россияне производили пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Армия россии продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода Азовсталь. Продолжаются боевые действия.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск. Готовится к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

Корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде