Байден: У путина нет выхода из сложившейся ситуации
Кремлевский карлик стал заложником устроенной им войны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит, что у президента рф владимира путина (хуйла) нет возможности выхода из войны с Украиной. Байден добавил, что попытается принять решение о том, что следует сделать в сложившейся ситуации.
Как передает Голос Америки, Байден заявил, что путин ошибочно предполагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и Европейского союза. Вместо этого, США и многие европейские государства пришли на помощь Украине.
В марте было отбито наступление российских войск на Киев. После этого Россия начала крупномасштабное наступление на востоке Украины, но не добилось значительных успехов.
Байден назвал Путина очень расчетливым человеком и отметил, что его беспокоит, что «сейчас у него (путина) нет выхода (из этого положения)».
Напомним, что 9-го мая президент США подписал закон о ленд-лизе, которые открывает возможности существенно увеличить военную помощь Украине в ее войне с россией.
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