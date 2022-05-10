Байден: У путина нет выхода из сложившейся ситуации

Президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит, что у президента рф владимира путина (хуйла) нет возможности выхода из войны с Украиной. Байден добавил, что попытается принять решение о том, что следует сделать в сложившейся ситуации.

Как передает Голос Америки, Байден заявил, что путин ошибочно предполагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и Европейского союза. Вместо этого, США и многие европейские государства пришли на помощь Украине.

В марте было отбито наступление российских войск на Киев. После этого Россия начала крупномасштабное наступление на востоке Украины, но не добилось значительных успехов.

Байден назвал Путина очень расчетливым человеком и отметил, что его беспокоит, что «сейчас у него (путина) нет выхода (из этого положения)».

Напомним, что 9-го мая президент США подписал закон о ленд-лизе, которые открывает возможности существенно увеличить военную помощь Украине в ее войне с россией.