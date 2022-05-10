  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден: У путина нет выхода из сложившейся ситуации
В тренде

Байден: У путина нет выхода из сложившейся ситуации

Общие новости
(1 голосов)

Кремлевский карлик стал заложником устроенной им войны

Байден: У путина нет выхода из сложившейся ситуации

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит, что у президента рф владимира путина (хуйла) нет возможности выхода из войны с Украиной. Байден добавил, что попытается принять решение о том, что следует сделать в сложившейся ситуации.

Как передает Голос Америки, Байден заявил, что путин ошибочно предполагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и Европейского союза. Вместо этого, США и многие европейские государства пришли на помощь Украине.

В марте было отбито наступление российских войск на Киев. После этого Россия начала крупномасштабное наступление на востоке Украины, но не добилось значительных успехов.

Байден назвал Путина очень расчетливым человеком и отметил, что его беспокоит, что «сейчас у него (путина) нет выхода (из этого положения)».

Напомним, что 9-го мая президент США подписал закон о ленд-лизе, которые открывает возможности существенно увеличить военную помощь Украине в ее войне с россией.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией Джо Байден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Голос Америки

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде