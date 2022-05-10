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Шевченко: Много раз думал над тем, чтобы пойти воевать за Украину

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(3 голосов)

Каждый защищает страну на своем фронте

Шевченко: Много раз думал над тем, чтобы пойти воевать за Украину

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко признался, что многократно раздумывал над тем, чтобы с оружием в руках защищать родную страну от российских оккупантов.

"Да, я много раз думал, чтобы пойти воевать за страну. Но это, наверное, было бы не самое лучшее решение.

Лучшее решение – использовать мои связи, говорить о войне, оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занимаюсь последние два месяца", - сказал Шевченко.

Напомним, что Андрей Шевченко примет участие в благотворительном матче в составе сборной мира.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Источник:
LADbible TV

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
10.05.2022 в 09:09
Думал-думал и передумал.. бывает.
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