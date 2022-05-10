Шевченко: Много раз думал над тем, чтобы пойти воевать за Украину

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко признался, что многократно раздумывал над тем, чтобы с оружием в руках защищать родную страну от российских оккупантов.

"Да, я много раз думал, чтобы пойти воевать за страну. Но это, наверное, было бы не самое лучшее решение. Лучшее решение – использовать мои связи, говорить о войне, оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занимаюсь последние два месяца", - сказал Шевченко.

Напомним, что Андрей Шевченко примет участие в благотворительном матче в составе сборной мира.