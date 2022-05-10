Шевченко: Много раз думал над тем, чтобы пойти воевать за Украину
Каждый защищает страну на своем фронте
фото - Олександр Приходько
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко признался, что многократно раздумывал над тем, чтобы с оружием в руках защищать родную страну от российских оккупантов.
"Да, я много раз думал, чтобы пойти воевать за страну. Но это, наверное, было бы не самое лучшее решение.
Лучшее решение – использовать мои связи, говорить о войне, оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занимаюсь последние два месяца", - сказал Шевченко.
Напомним, что Андрей Шевченко примет участие в благотворительном матче в составе сборной мира.
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