россияне нанесли удар по Одессе 7 ракетами – есть пострадавшие, один человек погиб

российские захватчики выпустили 7 ракет по Одессе, один человек погиб, пять гражданских получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Информация подтверждается оперативным командованием "Юг".

Резервы ракет у врага на исходе, поскольку в ход были выпущены раритетные советские образцы, которые уже по возрасту наведение солидно подводит.

Читайте также В центре Одессы прозвучал мощный взрыв

Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. Орки продолжают психологическое давление. На данный момент продолжается тушение пожаров.