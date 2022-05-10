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россияне нанесли удар по Одессе 7 ракетами – есть пострадавшие, один человек погиб

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"Точные" советские ракеты ищут "стратегические" объекты? Орки будут гореть в аду!

россияне нанесли удар по Одессе 7 ракетами – есть пострадавшие, один человек погиб

ОК Південь

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российские захватчики выпустили 7 ракет по Одессе, один человек погиб, пять гражданских получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Информация подтверждается оперативным командованием "Юг".

Резервы ракет у врага на исходе, поскольку в ход были выпущены раритетные советские образцы, которые уже по возрасту наведение солидно подводит.

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Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. Орки продолжают психологическое давление. На данный момент продолжается тушение пожаров.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОК Південь

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