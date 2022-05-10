Известный украинский футбольный журналист рассказал свою личную жуткую историю о Бородянке

Украинский футбольный журналист и эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Артур Валерко рассказал в интервью footballua.tv о том, что пережил во время атак российской армией Бородянки и как покидал разрушенный поселок.

Знаток Первой лиги Украины поведал о смертельных случаях, разрушениях и других ужасах войны из-за действий российский оккупантах, признался, за что он боялся больше всего. Также в своем рассказе он оставил место мыслям о будущем украинского футбола.

"Когда мы выезжали из поселка, то по пути прямо из асфальта торчали мины. Каждое движение могло закончиться взрывом. Параллельно с этим шел танковый бой, все вокруг громыхало. Между этими минами и взрывами мы выехали в ближайшее село".

"Когда мы в последний раз посмотрели на город, я не поверил своим глазам. Это было утро, но я видел зарево и черный дым, который валил со всех зданий. Позже я узнал, что в Бородянке не осталось ни одного многоквартирного дома, который не пострадал от взрывов или прямых авиационных ударов…"

Отметим, что тажке ранее он давал свой расширенный комментарий по поводу военных событий пресс-службе ФК "Рух".