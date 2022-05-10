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ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области - волонтер

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Вновь развевается украинский флаг

ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области - волонтер

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Известный волонтер Роман Доник сообщает, что бойцы Харьковского 227 батальона 127-й бригады ТРО в составе группировки в понедельник, 9 мая, освободили Верхний Салтов, Замуйловкау Байрак, Рубежное (Волчанский район).

"Харьков понемногу выходит из категории фронтовых городов", сообщил Доник.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Украинская Армия перешла в контрнаступление на Харьковском направлении. По данным Генштаба, противник перешел в оборону, чтобы удержать свои позиции.

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В статье: война с Россией
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