ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области - волонтер
Вновь развевается украинский флаг
Известный волонтер Роман Доник сообщает, что бойцы Харьковского 227 батальона 127-й бригады ТРО в составе группировки в понедельник, 9 мая, освободили Верхний Салтов, Замуйловкау Байрак, Рубежное (Волчанский район).
"Харьков понемногу выходит из категории фронтовых городов", сообщил Доник.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Украинская Армия перешла в контрнаступление на Харьковском направлении. По данным Генштаба, противник перешел в оборону, чтобы удержать свои позиции.
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