Урожайное 9 мая. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
350 оккупантов навсегда завершили свой поход
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные о всеобщих боевых потерях российской армии, начиная с 24 февраля по 10 мая.
За понедельник, 9 мая, в графе личный состав добавилось 350 ликвидированных оккупантов, в настоящее время потери армии рф составляют приблизительно 26000 военнослужащих.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1170 (+25) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед,
- артиллерийских систем – 519 (+6) ед,
- РСЗО - 185 (+0) ед,
- средства ПВО - 87(+0) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 158 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
- крылатые ракеты – 94 (+0),
- корабли /катера - 12 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,
- специальная техника – 41 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россиян за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сборная Украины представила новую форму для товарищеских матчей
- Байден: У путина нет выхода из сложившейся ситуации
- Россияне обороняются возле Харькова, но бьют из артиллерии по всему фронту – Генштаб
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти