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Урожайное 9 мая. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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350 оккупантов навсегда завершили свой поход

Урожайное 9 мая. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные о всеобщих боевых потерях российской армии, начиная с 24 февраля по 10 мая.

За понедельник, 9 мая, в графе личный состав добавилось 350 ликвидированных оккупантов, в настоящее время потери армии рф составляют приблизительно 26000 военнослужащих.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1170 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед,
  • артиллерийских систем – 519 (+6) ед,
  • РСЗО - 185 (+0) ед,
  • средства ПВО - 87(+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 158 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
  • крылатые ракеты – 94 (+0),
  • корабли /катера - 12 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,
  • специальная техника – 41 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россиян за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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