Урожайное 9 мая. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные о всеобщих боевых потерях российской армии, начиная с 24 февраля по 10 мая.

За понедельник, 9 мая, в графе личный состав добавилось 350 ликвидированных оккупантов, в настоящее время потери армии рф составляют приблизительно 26000 военнослужащих.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1170 (+25) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед,

артиллерийских систем – 519 (+6) ед,

РСЗО - 185 (+0) ед,

средства ПВО - 87(+0) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли /катера - 12 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,

специальная техника – 41 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россиян за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.