Пилоты вертолета – на месте. На Киевщине специалисты выловили российского Крокодила
В музей!
Getty Images / Global Images Ukraine
Вертолет рашистов, который пошел курсом военного корабля, подняли на сушу. В Киевской области специалисты-водолазы ВСУ вместе с пограничниками выловили "крокодила".
Именно так орки называют один из своих боевых вертолетов Ми-24, который украинские защитники ранее умело трансформировали в подводную лодку.
Среди обломков вертолета были найдены и останки обоих пилотов. Трофей отбуксировали с помощью катера морской охраны и подняли на сушу. Позднее это доказательство военных преступлений рф в Украине можно будет увидеть в музейной экспозиции, которая будет посвящена российско-украинской войне.
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