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Пилоты вертолета – на месте. На Киевщине специалисты выловили российского Крокодила

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В музей!

Пилоты вертолета – на месте. На Киевщине специалисты выловили российского Крокодила

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вертолет рашистов, который пошел курсом военного корабля, подняли на сушу. В Киевской области специалисты-водолазы ВСУ вместе с пограничниками выловили "крокодила".

Именно так орки называют один из своих боевых вертолетов Ми-24, который украинские защитники ранее умело трансформировали в подводную лодку.

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Среди обломков вертолета были найдены и останки обоих пилотов. Трофей отбуксировали с помощью катера морской охраны и подняли на сушу. Позднее это доказательство военных преступлений рф в Украине можно будет увидеть в музейной экспозиции, которая будет посвящена российско-украинской войне.

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В статье: война с Россией Ми-24 Крокодил
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.05.2022 в 10:40
Пілотів ракам залиште , не лишайте членистоногих делікатесу !
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