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Почти полсотни погибших. В Изюме под завалами дома найдены тела гражданских

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Ужасы войны

Почти полсотни погибших. В Изюме под завалами дома найдены тела гражданских

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris McGrath

Новина українською

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в начале марта, вытащили тела 44 погибших гражданских. Об этом заявил глава Областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят".

Напомним, в начале апреля Изюм оказался под российской оккупацией. орки используют город в качестве плацдарма для дальнейших попыток наступления, в частности, на Донецкую область. Была информация, что в Изюм даже приезжал начальник генерального штаба рф валерий герасимов, чтобы руководить оттуда российским вторжением.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
t.me/synegubov

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