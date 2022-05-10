Почти полсотни погибших. В Изюме под завалами дома найдены тела гражданских

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в начале марта, вытащили тела 44 погибших гражданских. Об этом заявил глава Областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят".

Напомним, в начале апреля Изюм оказался под российской оккупацией. орки используют город в качестве плацдарма для дальнейших попыток наступления, в частности, на Донецкую область. Была информация, что в Изюм даже приезжал начальник генерального штаба рф валерий герасимов, чтобы руководить оттуда российским вторжением.