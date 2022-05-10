Массовые обстрелы, разрушения, жертвы и пожары. Как россияне зверствовали в Украине 9 мая

За прошедшие сутки враг обстрелял 30 населенных пунктов востока Украины: Мариуполь, Северодонецк, Славянск, Попасная, Лисичанск, Краматорск, Рубежное, Привелье, Новодружеск, Николаевка, Лиман, Золотое, а также большие и малые поселки и села.

В результате непрерывных варварских обстрелов российскими войсками были разрушены или значительно повреждены 28 многоэтажных и частных жилых домов, в том числе в Авдеевке – 4 многоэтажки. Есть жертв среди мирного населения.

9 апреля 2022 года в результате авиационных налетов и артиллерийских обстрелов россиян в Луганской и Донецкой областях погибли 13 гражданских лиц, по меньшей мере, 10 получили травмы.

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Оккупанты уничтожают инфраструктуру, социальные и даже культовые сооружения украинского Донбасса и южной Слобожанщины, которые "осмелились" дать отпор агрессору. За минувшие сутки рашисты повредили: Свято-Георгиевский скит (с. Долина) и скит Святителя Иоанна Шанхайского (с. Адамовка) Святогорской Свято-Успенской Лавры, аграрный техникум (Славянск), бойлерную станцию ​​водоснабжения вместе с несколькими квартирами многоэтажки, линию электропередач, питавшей в том числе насосную станцию ​​водоснабжения (Николаевка), здание пожарно-спасательной части (Северск), а также газопроводы, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты.

Подразделения ГСЧС, входящие в группировку Объединенных сил, за прошедшие сутки 24 раза выезжали для оказания помощи населению и ликвидации последствий боевых действий. В Донецкой и Луганской областях Украины ликвидировано 10 пожаров, в том числе газопровода в Ласточкином Покровском районе и 5-этажного многоквартирного дома в Северске.

Пиротехнические расчеты ГСЧС 7 раз привлекались для обследования территории на наличие взрывоопасных предметов. Выявлены и обезврежены 65 ВНП в Бахмутском, Краматорском, Волновахском, Покровском районах.

Спасатели оказали гуманитарную помощь, подвозили техническую и питьевую воду, обеспечивали электроснабжение с привлечением передвижных генераторов в 7 локациях, в частности в Доброполье, Торецке, Авдеевке, Лисичанске. Эвакуированы 94 человека, в том числе жители Белогородки Северодонецкого района, спасенные после авиаудара по поселковой школе.