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Евровидение 2022: как оценивают шансы Kalush Orchestra на победу в главном песенном конкурсе

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Болеем за украинцев!

Евровидение 2022: как оценивают шансы Kalush Orchestra на победу в главном песенном конкурсе

Париматч

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Уже сегодня в итальянском Турине начнется 66 песенный конкурс "Евровидение 2022". Украину будет представлять группа Kalush Orchestra с песней "Stefania", которую лидер коллектива Олег Псюк посвятил своей маме. За время полномасштабного вторжения России в Украину, песня уже заняла высокие места в европейских хит-парадах и стала трендом в TikTok.

Аналитики Parimatch Ukraine предсказывают украинцам уверенную победу в конкурсе. Первый легальный букмекер оценивает вероятность победы группы с Украины в рекордные 73%. Главными конкурентами украинцев на Евровидении Parimatch Ukraine считает участников из Великобритании, Италии и Швеции. Заряжай на Евровидение!

Полуфиналы Евровидения пройдут 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 мая. Конкурс будет транслироваться на канале UA:Культура и на диджитал платформах “Суспільне мовлення”.

Напомним, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский языковой союз лишил россию права участвовать в Евровидении-2022, а самих россиян – возможности голосовать за победителя конкурса.

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В статье: ПариМатч Евровидение
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