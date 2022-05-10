Бразильский центрбек Родриго назвал свой переход в Динамо ошибкой

Бывший бразильский центральный защитник "Динамо" Балдассо Родриго вспомнил о переходе в столичный клуб.

"Я не очень хорошо справился с переходом из "Сан-Паулу" в "Динамо". В 2004 году, когда я приехал в "Сан-Паулу", у меня все было очень хорошо. В первый год я выиграл "Серебряный мяч". В начале 2005 года поступило предложение от "Динамо".

Решение туда перейти было ошибкой. Мне нужен был хороший агент, который был бы рядом со мной, чтобы увидеть, пора ли мне уходить. Мне было 24 года, я был молод и боялся своего прогресса в "Сан-Паулу", я приехал из "Понте- Прети", в которой нет всего гламура Сан-Паулу", - приводит слова Родриго Arqtricolor.