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"Василия Стуса", а не "Площадь Льва Толстого". В Киеве завершили опрос о новых названиях станций метро

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Деруссификация

"Василия Стуса", а не "Площадь Льва Толстого". В Киеве завершили опрос о новых названиях станций метро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Киеве завершилось голосование за новые названия для 5 станций столичного метро. Теперь переименование станций должен рассмотреть Киевский городской совет. Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский у себя на странице в Facebook.

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1 мая метрополитен завершил принимать предложения новых названий для станций, до 9 мая продолжалось общественное голосование. Свое мнение высказали 170 646 пользователей. По мнению общественности, нужно переименовать станции следующим образом

"Берестейскую" — в "Бучанскую";

"Площадь Льва Толстого"— в "Василия Стуса";

"Героев Днепра" — в "Героев Украины";

"Минскую" — в "Варшавскую";

"Дружбы народов" — в "Ботаническую".

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В статье: Метро война с Россией
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