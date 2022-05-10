"Василия Стуса", а не "Площадь Льва Толстого". В Киеве завершили опрос о новых названиях станций метро

В Киеве завершилось голосование за новые названия для 5 станций столичного метро. Теперь переименование станций должен рассмотреть Киевский городской совет. Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский у себя на странице в Facebook.

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1 мая метрополитен завершил принимать предложения новых названий для станций, до 9 мая продолжалось общественное голосование. Свое мнение высказали 170 646 пользователей. По мнению общественности, нужно переименовать станции следующим образом

"Берестейскую" — в "Бучанскую";

"Площадь Льва Толстого"— в "Василия Стуса";

"Героев Днепра" — в "Героев Украины";

"Минскую" — в "Варшавскую";

"Дружбы народов" — в "Ботаническую".