Глава Луганской ОВА – о вранье министерства нападения рф про выход россиян на админграницу области
Все отлично прокомментировал
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг очередную фейковую "победу" россиян.
"Да-да-да, канешно. росминистерство убийц снова отчиталось. На этот раз в своих фантазиях они "вышли на админграницу Луганской области возле Попасной". А еще полетели на Марс и захватили его. Побед нет, а из зомбоящика нужно что-то рассказывать своим зомби-гражданам, так что воображение становится в помощь. Наши войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Оборона крепкая. Прорывов нет. Орки в кульках".
Ранее Гайдай также отметил:
"Луганская область в данном случае является таким же форпостом, как и Мариуполь. Мы сдерживаем огромное количество орков просто на себе, не пропускаем их дальше. Чем дольше мы продержимся, тем больше наши бригады будут обеспечены хорошим дальнобойным вооружением, ну и, соответственно, потом шансов российской армии мы уже не дадим".
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