Глава Луганской ОВА – о вранье министерства нападения рф про выход россиян на админграницу области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг очередную фейковую "победу" россиян.

"Да-да-да, канешно. росминистерство убийц снова отчиталось. На этот раз в своих фантазиях они "вышли на админграницу Луганской области возле Попасной". А еще полетели на Марс и захватили его. Побед нет, а из зомбоящика нужно что-то рассказывать своим зомби-гражданам, так что воображение становится в помощь. Наши войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Оборона крепкая. Прорывов нет. Орки в кульках".