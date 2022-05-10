  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Луганской ОВА – о вранье министерства нападения рф про выход россиян на админграницу области
В тренде

Глава Луганской ОВА – о вранье министерства нападения рф про выход россиян на админграницу области

Общие новости
(1 голосов)

Все отлично прокомментировал

Глава Луганской ОВА – о вранье министерства нападения рф про выход россиян на админграницу области

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг очередную фейковую "победу" россиян.

"Да-да-да, канешно. росминистерство убийц снова отчиталось. На этот раз в своих фантазиях они "вышли на админграницу Луганской области возле Попасной". А еще полетели на Марс и захватили его. Побед нет, а из зомбоящика нужно что-то рассказывать своим зомби-гражданам, так что воображение становится в помощь. Наши войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Оборона крепкая. Прорывов нет. Орки в кульках".

Ранее Гайдай также отметил:

"Луганская область в данном случае является таким же форпостом, как и Мариуполь. Мы сдерживаем огромное количество орков просто на себе, не пропускаем их дальше. Чем дольше мы продержимся, тем больше наши бригады будут обеспечены хорошим дальнобойным вооружением, ну и, соответственно, потом шансов российской армии мы уже не дадим".

Читайте такжеВСУ зачищают Белогоровку, в Рубежном россияне несут потери

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде