"Проявил большое мужество". Шевченко восхищен действиями Зеленского
Андрей Николаевич считает его прекрасным лидером
Фото: УАФ
Легенда украинского футбола и экс-наставник национальной команда Андрей Шевченко высоко оценил заслуги Президента Украины Владимира Зеленского.
"Я горжусь им. В сложнейшей ситуации он объединил людей, проявил большое мужество. Он не уехал из страны, остался здесь. Это стало отличным знаком для всех, мол, Украина собирается давать отпор и бороться с несправедливостью.
Считаю, что это прекрасный лидер для нас", - сообщил Шевченко в интервью LADbible TV.
Ранее Андрей Шевченко признался, что раздумывал над тем, чтобы пойти воевать за Украину.
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Источник:ВЗБІРНА
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Комментарии (2)
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хутин пуйло 88 (Десь)
10.05.2022 в 14:21
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oohhmee (Гамильтон)
10.05.2022 в 14:31
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