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"Проявил большое мужество". Шевченко восхищен действиями Зеленского

Общие новости
(1 голосов)

Андрей Николаевич считает его прекрасным лидером

"Проявил большое мужество". Шевченко восхищен действиями Зеленского

Фото: УАФ

Новина українською

Легенда украинского футбола и экс-наставник национальной команда Андрей Шевченко высоко оценил заслуги Президента Украины Владимира Зеленского.

"Я горжусь им. В сложнейшей ситуации он объединил людей, проявил большое мужество. Он не уехал из страны, остался здесь. Это стало отличным знаком для всех, мол, Украина собирается давать отпор и бороться с несправедливостью.

Считаю, что это прекрасный лидер для нас", - сообщил Шевченко в интервью LADbible TV.

Ранее Андрей Шевченко признался, что раздумывал над тем, чтобы пойти воевать за Украину.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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хутин пуйло 88 (Десь)
10.05.2022 в 14:21
Ну він ніколи не блистав розумом
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oohhmee (Гамильтон)
10.05.2022 в 14:31
хто,ти?
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