"Проявил большое мужество". Шевченко восхищен действиями Зеленского

Легенда украинского футбола и экс-наставник национальной команда Андрей Шевченко высоко оценил заслуги Президента Украины Владимира Зеленского.

"Я горжусь им. В сложнейшей ситуации он объединил людей, проявил большое мужество. Он не уехал из страны, остался здесь. Это стало отличным знаком для всех, мол, Украина собирается давать отпор и бороться с несправедливостью.

Считаю, что это прекрасный лидер для нас", - сообщил Шевченко в интервью LADbible TV.