ВСУ уничтожили в Мариуполе российского майора-десантника, который захватывал Крым
Оккупант больше никого не побеспокоит
Крымские СМИ сообщили, что в Мариуполе был ликвидирован заместитель командира десантно-штурмового батальона майор Дмитрий Востриков.
Дата гибели не сообщается, но указывается, что рота, возглавляемая Востриковым, одной из первых прорвалась в сильно укрепленный район Мариуполя. После этого майора застрелил снайпер.
В некрологе указывается, что Востриков был награжден медалью "за возвращение Крыма", а также участвовал в войне в Сирии. Оккупанта уже похоронили у него на родине в Воронежской области.
Заметим, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 10 мая было уничтожено 26 тысяч российских оккупантов.
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