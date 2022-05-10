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ВСУ уничтожили в Мариуполе российского майора-десантника, который захватывал Крым

Общие новости
(3 голосов)

Оккупант больше никого не побеспокоит

ВСУ уничтожили в Мариуполе российского майора-десантника, который захватывал Крым

Новина українською

Крымские СМИ сообщили, что в Мариуполе был ликвидирован заместитель командира десантно-штурмового батальона майор Дмитрий Востриков.

Дата гибели не сообщается, но указывается, что рота, возглавляемая Востриковым, одной из первых прорвалась в сильно укрепленный район Мариуполя. После этого майора застрелил снайпер.

В некрологе указывается, что Востриков был награжден медалью "за возвращение Крыма", а также участвовал в войне в Сирии. Оккупанта уже похоронили у него на родине в Воронежской области.

Заметим, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 10 мая было уничтожено 26 тысяч российских оккупантов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
10.05.2022 в 15:03
Гори в пеклі, кцап.
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