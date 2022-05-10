  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Специальное упоминание. Всех украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией
В тренде

Специальное упоминание. Всех украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией

Общие новости
(2 голосов)

За мужество и преданность правде

Специальное упоминание. Всех украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией

The 2022 Pulitzer Prize

Новина українською

Всем украинским журналистам решили присудить Пулитцеровскую премию в специальной номинации "Особое упоминание". Об этом говорится на сайте премии.

Читайте такжеУже посетила Бучу. Министр иностранных дел Германии прибыла с необъявленным визитом в Украину

В комитете заявили, что присуждают награду украинским журналистам "за их мужество, выносливость и преданность правдивому освещению событий во время безжалостного вторжения владимира путина в Украину".

"Несмотря на бомбардировки, похищение, оккупацию и даже смерть своих коллег, они настойчиво пытаются дать точное описание ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам во всем мире".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Пулитцеровская премия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
pulitzer.org

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде