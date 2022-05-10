Специальное упоминание. Всех украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией
За мужество и преданность правде
The 2022 Pulitzer Prize
Всем украинским журналистам решили присудить Пулитцеровскую премию в специальной номинации "Особое упоминание". Об этом говорится на сайте премии.
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В комитете заявили, что присуждают награду украинским журналистам "за их мужество, выносливость и преданность правдивому освещению событий во время безжалостного вторжения владимира путина в Украину".
"Несмотря на бомбардировки, похищение, оккупацию и даже смерть своих коллег, они настойчиво пытаются дать точное описание ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам во всем мире".
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Источник:pulitzer.org
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