Специальное упоминание. Всех украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией

Всем украинским журналистам решили присудить Пулитцеровскую премию в специальной номинации "Особое упоминание". Об этом говорится на сайте премии.

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В комитете заявили, что присуждают награду украинским журналистам "за их мужество, выносливость и преданность правдивому освещению событий во время безжалостного вторжения владимира путина в Украину".