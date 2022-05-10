Три европейских страны передадут Украине самоходные артиллерийские установки - СМИ

Нидерланды, Бельгия и Италия согласились дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм, сообщает издание Army Recognition.

По информации издания, речь идет о самоходных гаубицах М109 или PzH 2000 SP.

Как сообщил 9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Украина целенаправленно запрашивает самоходные гаубицы, обеспечивающие повышенную мобильность на поле боя и более высокий уровень баллистической защиты, чем гаубицы без собственной ходовой части.

Ранее Нидерланды и Германия подтвердили передачу Украине 155-мм САУ PzH 2000. В апреле сообщалось, что Италия рассматривает возможность поставки Украине PzH 2000 или M109L.

Немецкая САУ PzH 2000 SP бьет на дистанцию ​​до 36 километров, может выпускать 20 снарядов за 2 минуты, по шоссе развивает скорость до 60 км в час.

Американская самоходная гаубица М109 стреляет на расстояние до 22 километров со скоростью до 6 выстрелов в минуту.

Напомним, ранее США передали Украине гаубицы M777.