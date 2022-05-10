  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Три европейских страны передадут Украине самоходные артиллерийские установки - СМИ
В тренде

Три европейских страны передадут Украине самоходные артиллерийские установки - СМИ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ждем с нетерпением

Три европейских страны передадут Украине самоходные артиллерийские установки - СМИ

Гаубиця М-109, фото - Getty Images

Новина українською

Нидерланды, Бельгия и Италия согласились дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм, сообщает издание Army Recognition.

По информации издания, речь идет о самоходных гаубицах М109 или PzH 2000 SP.

Как сообщил 9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Украина целенаправленно запрашивает самоходные гаубицы, обеспечивающие повышенную мобильность на поле боя и более высокий уровень баллистической защиты, чем гаубицы без собственной ходовой части.

Ранее Нидерланды и Германия подтвердили передачу Украине 155-мм САУ PzH 2000. В апреле сообщалось, что Италия рассматривает возможность поставки Украине PzH 2000 или M109L.

Немецкая САУ PzH 2000 SP бьет на дистанцию ​​до 36 километров, может выпускать 20 снарядов за 2 минуты, по шоссе развивает скорость до 60 км в час.

Американская самоходная гаубица М109 стреляет на расстояние до 22 километров со скоростью до 6 выстрелов в минуту.

Напомним, ранее США передали Украине гаубицы M777.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ліга

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде