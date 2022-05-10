ГБР объявило Илью Киву в международный розыск

Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия. 10 мая 2022 года обвинительный акт направлен в суд.

Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики, говорится в сообщении ГБР.

Следователи ДБР в частности установили, что бывший депутат, находясь на территории рф, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении россии. Кива публично призвал высшее руководство россии к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

По инициативе следователей Государственного бюро расследований Илья Кива объявлен в международный розыск. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Кива также попал в санкционный список Великобритании.