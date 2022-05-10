Паламарь: На Азовстали снова есть тяжелораненые

В результате российских обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе есть тяжело раненые. На время защитники потеряли связь с госпиталем.

Об этом заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, известный как "Калина", сообщил в комментарии "Украинской правде".