"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - перехват СБУ

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, россия записывает убитых военных в список "без вести пропавших".

Их тела складывают на импровизированных свалках, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают двух метров в высоту.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост", – рассказывает один из оккупантов своей жене.

По его словам, эту свалку организовали прямо под оккупированным Донецком. Его охрана зарабатывает безумные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

Оккупант, чей разговор был перехвачен, узнал об этом – потому что там его знакомая отыскала тело брата.