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"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - перехват СБУ

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Записывают погибших как пропавших без вести

"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - перехват СБУ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, россия записывает убитых военных в список "без вести пропавших".

Их тела складывают на импровизированных свалках, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают двух метров в высоту.

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Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост", – рассказывает один из оккупантов своей жене.

По его словам, эту свалку организовали прямо под оккупированным Донецком. Его охрана зарабатывает безумные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

Оккупант, чей разговор был перехвачен, узнал об этом – потому что там его знакомая отыскала тело брата.

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В статье: война с Россией
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