Сотруднику Азовстали, раскрывшему схему подземных тоннелей, объявлено подозрение в госизмене

Неназванному должностному лицу мариупольского завода "Азовсталь" объявлено подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Напомним, что украинские защитники города уже несколько недель героически удерживают оборону на заводе. Однако в начале мая россияне смогли прорваться на завод, из-за чего бои продолжились уже на нем. Как сообщает СБУ, сотрудник предприятия "сдал" оккупационным войскам схему подземных тоннелей , где обороняются защитники Мариуполя.