Сотруднику Азовстали, раскрывшему схему подземных тоннелей, объявлено подозрение в госизмене
Он раскрыл россиянам схему подземных тоннелей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неназванному должностному лицу мариупольского завода "Азовсталь" объявлено подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Напомним, что украинские защитники города уже несколько недель героически удерживают оборону на заводе. Однако в начале мая россияне смогли прорваться на завод, из-за чего бои продолжились уже на нем. Как сообщает СБУ, сотрудник предприятия
Ранее мы сообщали, что
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