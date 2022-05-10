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Сотруднику Азовстали, раскрывшему схему подземных тоннелей, объявлено подозрение в госизмене

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Он раскрыл россиянам схему подземных тоннелей

Сотруднику Азовстали, раскрывшему схему подземных тоннелей, объявлено подозрение в госизмене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Неназванному должностному лицу мариупольского завода "Азовсталь" объявлено подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Напомним, что украинские защитники города уже несколько недель героически удерживают оборону на заводе. Однако в начале мая россияне смогли прорваться на завод, из-за чего бои продолжились уже на нем. Как сообщает СБУ, сотрудник предприятия "сдал" оккупационным войскам схему подземных тоннелей, где обороняются защитники Мариуполя.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили в Мариуполе захватывавшего Крым российского майора-десантника.

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В статье: война с Россией
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