Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС - глава МИД
Немцы перестали колебаться
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Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, и это будет также наукой после этой агрессивной войны.
Я хочу четко сказать, что пока не тот момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.
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Источник:Інтерфакс-Україна
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