Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС - глава МИД

Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, и это будет также наукой после этой агрессивной войны.

Я хочу четко сказать, что пока не тот момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.