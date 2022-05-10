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Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС - глава МИД

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Немцы перестали колебаться

Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС - глава МИД

фото из свободных источников

Новина українською

Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, и это будет также наукой после этой агрессивной войны.

Я хочу четко сказать, что пока не тот момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

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В статье: война с Россией
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