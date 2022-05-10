Россияне снова нанесли удар по мосту в Затоку. Уже четвёртый
Одесская область за последнюю неделю пережила более тридцати авиаударов врага
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска продолжают разрушать украинскую инфраструктуру. Сегодня оккупанты нанесли новый удар по Одесской области.
Оперативное командование "Південь" сообщает о прилёте крылатой ракеты по мосту через Днестровский лиман, который и так был повреждён.
Напомним, что первый удар по этому мосту россияне нанесли 26 апреля. После этого в район моста также были выпущены ракеты 27 апреля и 2 мая.
Ранее мы сообщали, что 9 мая в Одессе прозвучали несколько мощных взрывов. Противник
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