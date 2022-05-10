Россияне снова нанесли удар по мосту в Затоку. Уже четвёртый

Российские войска продолжают разрушать украинскую инфраструктуру. Сегодня оккупанты нанесли новый удар по Одесской области.

Оперативное командование "Південь" сообщает о прилёте крылатой ракеты по мосту через Днестровский лиман, который и так был повреждён.

Напомним, что первый удар по этому мосту россияне нанесли 26 апреля. После этого в район моста также были выпущены ракеты 27 апреля и 2 мая.