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"Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой" - как дети в Чите отметили день победобесия

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"Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой" - как дети в Чите отметили день победобесия

Новина українською

Вчера, 9 мая, на россии наблюдался очередной шабаш победобесия, который не щадил никого.

Мы уже сообщали, что на "1 канале", московиты выдали за "счастливых советских людей, прошедших войну" Бонни и Клайда, известных американских гангстеров 30-х годов.

Но на периферии тоже не отставали.

К примеру, в Чите дети на концерте спели песню "Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой", при этом салютую (зигуя) одной рукой.

Как написали в комментариях: "Мама мы все тяжело больны.. Мама я знаю мы все сошли с ума."

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В статье: война с Россией
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