"Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой" - как дети в Чите отметили день победобесия
Вчера, 9 мая, на россии наблюдался очередной шабаш победобесия, который не щадил никого.
Мы уже сообщали, что на "1 канале", московиты выдали за "счастливых советских людей, прошедших войну" Бонни и Клайда,
Но на периферии тоже не отставали.
К примеру, в Чите дети на концерте спели песню "Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой", при этом салютую (зигуя) одной рукой.
Как написали в комментариях: "Мама мы все тяжело больны.. Мама я знаю мы все сошли с ума."
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