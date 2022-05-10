"А я вам покажу": Беларусь направляет силы "спецопераций" к границе с Украиной

Белорусское военное руководство направляет к границе с Украиной "силы спецопераций", потому что в генштабе хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины вдоль границы.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БелТА".

Комментарий начальника генштаба ВС Беларуси Виктора Гулевича:

"Группировка, созданная Вооруженными Силами Украины, на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции. В целях обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях".

Напомним, что белорусские военные также развернули оперативные группировки подразделений совместно с противовоздушной обороной и ракетными войсками на западе вдоль границы с Польшей, северо-западе вблизи границы с Литвой.

В Генштабе видят угрозу флоту стран-членов НАТО в Балтийском море и группировке войск в Польше и странах Балтии.