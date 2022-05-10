"А я вам покажу": Беларусь направляет силы "спецопераций" к границе с Украиной
В Беларуси начинаются очередные маневры
Getty Images / Global Images Ukraine
Белорусское военное руководство направляет к границе с Украиной "силы спецопераций", потому что в генштабе хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины вдоль границы.
Об этом сообщает
Комментарий начальника генштаба ВС Беларуси Виктора Гулевича:
"Группировка, созданная Вооруженными Силами Украины, на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции. В целях обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях".
Напомним, что белорусские военные также
В Генштабе видят угрозу флоту стран-членов НАТО в Балтийском море и группировке войск в Польше и странах Балтии.
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