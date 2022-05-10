Азов показал тяжелораненых бойцов, которые остаются на Азовстали - ФОТО
Азов в очередной раз призвал Украину и мировое сообщество позаботиться о них
Полк Азов
Полк Азов показал тяжелораненых бойцов, которые остаются на Азовстали, защитники находятся в полной антисанитарии.
"Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать", — говорится в сообщении.
Полк заявил, что защитники находятся в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.
Азов призвал ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых они созданы, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами.
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