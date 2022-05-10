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  3. "Байрактар за*бал!" - в сети появился радиоперехват истерики катеров оккупантов у Змеиного - ВИДЕО
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"Байрактар за*бал!" - в сети появился радиоперехват истерики катеров оккупантов у Змеиного - ВИДЕО

Общие новости
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Жаль подмога не пришла, нас с тобою нае**ли

"Байрактар за*бал!" - в сети появился радиоперехват истерики катеров оккупантов у Змеиного - ВИДЕО

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Во время недавней атаки ВСУ на острове Змеиный российские оккупанты истерично просили в эфире защиты с "воздуха", но ответа так и не получили.

Перехват радиопереговоров опубликовал Inform Napalm.

Экипаж катера жаловался на Bayraktar, которым впоследствии и был поражен: "Где поддержка с воздуха?! Где поддержка с воздуха?! Сколько ждать? Уже за**ал этот "Байрактар".

Далее военный добавил, что катера уже подбиты.

"По нам выпустили четвертую ракету! Четвертую ракету! Где "воздух"?! Где "воздух"?!".

В ответ военным пообещали "информировать" об этой проблеме руководство.

Напомним, что ВСУ уничтожили возле Змеиного три катера оккупантов, еще один был серьезно поврежден.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.05.2022 в 21:39
Голос чортів з пекла . Байрактар замурував їх навіки !
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