"Байрактар за*бал!" - в сети появился радиоперехват истерики катеров оккупантов у Змеиного - ВИДЕО
Жаль подмога не пришла, нас с тобою нае**ли
Фото з відкритих джерел
Во время недавней атаки ВСУ на острове Змеиный российские оккупанты истерично просили в эфире защиты с "воздуха", но ответа так и не получили.
Перехват радиопереговоров опубликовал Inform Napalm.
Экипаж катера жаловался на Bayraktar, которым впоследствии и был поражен: "Где поддержка с воздуха?! Где поддержка с воздуха?! Сколько ждать? Уже за**ал этот "Байрактар".
Далее военный добавил, что катера уже подбиты.
"По нам выпустили четвертую ракету! Четвертую ракету! Где "воздух"?! Где "воздух"?!".
В ответ военным пообещали "информировать" об этой проблеме руководство.
Напомним, что ВСУ
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