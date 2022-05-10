"Байрактор за*бал!" - в сети появился радиоперехват истерики катеров оккупантов у Змеиного - ВИДЕО

Во время недавней атаки ВСУ на острове Змеиный российские оккупанты истерично просили в эфире защиты с "воздуха", но ответа так и не получили.

Перехват радиопереговоров опубликовал Inform Napalm.

Экипаж катера жаловался на Bayraktar, которым впоследствии и был поражен: "Где поддержка с воздуха?! Где поддержка с воздуха?! Сколько ждать? Уже за**ал этот "Байрактар".

Далее военный добавил, что катера уже подбиты.

"По нам выпустили четвертую ракету! Четвертую ракету! Где "воздух"?! Где "воздух"?!".

В ответ военным пообещали "информировать" об этой проблеме руководство.