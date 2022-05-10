ВСУ освободили четыре населенных пункта на Харьковщине
Об этом сообщает Генштаб
Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен
В Харьковской области ВСУ освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.
Об этом сообщил Генштаб в своей сводке по состоянию на 18 часов
"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", - говорится в сообщении.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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