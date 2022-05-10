Генштаб: Враг увеличивает темпы проведения наступательной операции в Восточной зоне

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об общей ситуации на фронте по состоянию на 18:00 10 мая.

Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Оказывает огненное воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Отмечалось перемещение военной техники вооруженных сил республики Беларусь в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Сиверском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы из минометов в приграничных районах участков местности вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск дополнительно переместил на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.

Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет.

Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не было.

В городе Мариуполь противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия.

На территории Приднестровского региона Молдова продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Оперативная группа русских войск продолжают находиться в завышенной степени боевой готовности.

Противник продолжает нести потери на территории Украины. По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород российской федерации. Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.