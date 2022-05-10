путин хочет ввести военное положение в рф и начать войну в Приднестровье - разведка США

Президент россии владимир путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в рф и переведет войну на оккупированной территории Молдовы.

Об этом сообщил глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате, Ее слова цитирует Украинская правда со ссылкой на AFP News Agency.

По словам Хейнса, Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли пока рф потенциал для выполнения такого прихоти Путина.

Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер также планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.

Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в россии с тем, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что владимир путин стал заложником войны с Украиной – у него теперь нет возможности выйти из боевых действий.