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путин хочет ввести военное положение в рф и начать войну в Приднестровье - разведка США

Общие новости
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(1 голосов)

Диктатор надеется на усталость Запада при долгосрочной войне в Украине

путин хочет ввести военное положение в рф и начать войну в Приднестровье - разведка США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент россии владимир путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в рф и переведет войну на оккупированной территории Молдовы.

Об этом сообщил глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате, Ее слова цитирует Украинская правда со ссылкой на AFP News Agency.

По словам Хейнса, Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли пока рф потенциал для выполнения такого прихоти Путина.

Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер также планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.

Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в россии с тем, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что владимир путин стал заложником войны с Украиной – у него теперь нет возможности выйти из боевых действий.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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Caballero (DC)
10.05.2022 в 20:23
Якби хотів, то 9 травня на параді верещав би як Гітлер, а не сидів обісраний.
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+1
0
Papaye (Dnipro)
10.05.2022 в 20:33
У пуйла взагалі ніякого сорому немає, у його віці Гітлер вже давно у пеклі палав. Відстає дуже!!!
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0
0
SSFC (Белозерье)
10.05.2022 в 20:02
Йому потрібен військовий стан, щоб вся економіка перенаправила ресурси на війну. Додаткове тимчасове виправдання здорощання та дефіциту товару. До того ж військовий час не дасть можливості до будьяких протестів, там і без цього це придушують, але з військовим станом розстрілюватимуть відразу. Це чергова стіна, яка дасть змогу уепану, ще певний час триматись. Для України, на сьогоднішній день, нічого не зміниться.
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0
0
Caballero (DC)
10.05.2022 в 20:22
Правильно "здороЖЧання", а не "здороЩання"!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.05.2022 в 19:37
Теж мені новина. В дурних московитів військовий стан, відколи вони існують.
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+3
0
Caballero (DC)
10.05.2022 в 20:23
Дійсно.
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+1
0

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