Кулеба: Мы не видим активную и сильную позицию НАТО относительно войны рф против Украины
Только отдельных членов альянса
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Украина не видит активной и сильной позиции НАТО, как организации, в войне рф против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его слова передает Интерфакс-Украина.
"С самого начала войны мы видим очень активную роль отдельных союзников НАТО, отдельных членов НАТО или их групп, которые они формируют, но мы не видим активную и сильную позицию альянса в целом как организации", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстроя в Киеве во вторник.
Кулеба отметил, что еще не получил приглашение на неформальный саммит министров иностранных дел НАТО в Берлине 14-15 мая. "Если поступит, я, безусловно, поучаствую в нем", - заверил он.
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