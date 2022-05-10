Из-за действий оккупантов Украина останавливает транзит трети газа в Европу
Ряд объектов ГТС оказались на временно оккупированной территории
tsoua.com
Украина вынуждена со среды, 11 мая, прекратить транзит газа через станции в Луганской области, которые оказались на временно оккупированной Россией территории.
Как сообщает оператор газотранспортной системы Украины, через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу.
В результате российской войны против Украины ряд объектов ГТС оказались на временно оккупированной территории, поэтому Оператор не может осуществлять оперативно-технологический контроль за такими объектами - в частности, станциями "Новопсков" и другими активами.
Согласно действующему транзитному контракту такие действия являются форс-мажорными обстоятельствами, исключающими выполнение обязательств на точке соединения ГИС "Сохрановка", а также пограничной компрессорной станции "Новопсков", которые пока не контролируются ОГОТСУ.
Отмечается, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки "Сохрановка" на точку "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.
Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и потребовала остановить вмешательство в работу объектов.
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