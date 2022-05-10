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Оккупанты выкрали из музея Мелитополя скифское золото

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Генпрокуратура завела очередное дело

Оккупанты выкрали из музея Мелитополя скифское золото

фото из свободных источников

Новина українською

Российские военные и представители оккупационных властей похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея, в частности коллекцию скифского золота.

Как сообщает Офис генерального прокурора, по факту уже начато расследование.

"По данным следствия, в апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, найденная археологами в 50-х", - говорится в сообщении прокуратуры.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

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В статье: война с Россией
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