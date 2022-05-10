Угроза из Приднестровья: на Одесщине Тероборона готовит еще 2 тысячи добровольцев
Ситуация на границе с Молдовой остается напряженной
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Командование 126-й отдельной бригады Теробороны организовало подготовку более 2 000 человек добровольческих формирований территориальных общин Одесщины.
Они встанут на защиту Одесщины в случае необходимости.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Связано это с демонстрационных действий по "готовности к наступлению" и
Во время учений добровольцам были предоставлены теоретические знания и отработаны практические умения по огневой подготовке, применению противотанковых средств поражения, предоставлению первой домедицинской помощи в условиях боя. В частности, тщательно отработана контрснайперская и противодиверсионная борьба, дальнее тактическое перемещение.
Отмечается, что в подготовке к уничтожению врага уже приняли участие более 10 тысяч добровольцев из разных районов Бессарабии.
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