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Угроза из Приднестровья: на Одесщине Тероборона готовит еще 2 тысячи добровольцев

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Ситуация на границе с Молдовой остается напряженной

Угроза из Приднестровья: на Одесщине Тероборона готовит еще 2 тысячи добровольцев

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Командование 126-й отдельной бригады Теробороны организовало подготовку более 2 000 человек добровольческих формирований территориальных общин Одесщины.

Они встанут на защиту Одесщины в случае необходимости.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Связано это с демонстрационных действий по "готовности к наступлению" и активизации войск РФ со стороны непризнанного Приднестровья.

Во время учений добровольцам были предоставлены теоретические знания и отработаны практические умения по огневой подготовке, применению противотанковых средств поражения, предоставлению первой домедицинской помощи в условиях боя. В частности, тщательно отработана контрснайперская и противодиверсионная борьба, дальнее тактическое перемещение.

Отмечается, что в подготовке к уничтожению врага уже приняли участие более 10 тысяч добровольцев из разных районов Бессарабии.

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В статье: война с Россией
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