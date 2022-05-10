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Воины ОТГ Восток за последние сутки ликвидировали более 250 российских оккупантов

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Утилизация не прекращается ни на день

Воины ОТГ Восток за последние сутки ликвидировали более 250 российских оккупантов

Фото: tsn.ua

UA-Футбол
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Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила об успехах на фронте на протяжении последних 24-х часов. Защитники Украины отбили четыре атаки, нанеся врагу потери.

Уничтожено:

  • личного состава – до 260;
  • танков – 4;
  • БТР – 2;
  • БМП – 2;
  • САУ – 4;
  • АТТ – 7;
  • БПЛА – 2.

Добавим, что всего ВСУ за более чем семьдесят дней полномасштабной войны с россией уничтожили более 25-ти тысяч российских солдат.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ "Схід"

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