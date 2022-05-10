Воины ОТГ Восток за последние сутки ликвидировали более 250 российских оккупантов

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила об успехах на фронте на протяжении последних 24-х часов. Защитники Украины отбили четыре атаки, нанеся врагу потери.

Уничтожено:

личного состава – до 260;

танков – 4;

БТР – 2;

БМП – 2;

САУ – 4;

АТТ – 7;

БПЛА – 2.

Добавим, что всего ВСУ за более чем семьдесят дней полномасштабной войны с россией уничтожили более 25-ти тысяч российских солдат.