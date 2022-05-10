Воины ОТГ Восток за последние сутки ликвидировали более 250 российских оккупантов
Утилизация не прекращается ни на день
Фото: tsn.ua
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила об успехах на фронте на протяжении последних 24-х часов. Защитники Украины отбили четыре атаки, нанеся врагу потери.
Уничтожено:
- личного состава – до 260;
- танков – 4;
- БТР – 2;
- БМП – 2;
- САУ – 4;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2.
Добавим, что всего ВСУ за более чем семьдесят дней полномасштабной войны с россией уничтожили более 25-ти тысяч российских солдат.
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Источник:ОТГ "Схід"
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