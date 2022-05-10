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10 мая ВСУ отбили 12 атак врага, уничтожили вертолёт Ми-24 и 3 Орлана

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Оперативная информация за 10 мая

10 мая ВСУ отбили 12 атак врага, уничтожили вертолёт Ми-24 и 3 Орлана

Getty Images / Global Images Ukraine

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В течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.

Об этом сообщает пресс-центр ОС.

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В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией
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