10 мая ВСУ отбили 12 атак врага, уничтожили вертолёт Ми-24 и 3 Орлана
Оперативная информация за 10 мая
Getty Images / Global Images Ukraine
В течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.
Об этом сообщает пресс-центр ОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- путин хочет ввести военное положение в рф и начать войну в Приднестровье - разведка США
- Швейцарская система. УЕФА утвердил новый формат ЛЧ с сезона-2024/25
- Три европейских страны передадут Украине самоходные артиллерийские установки - СМИ
- Россияне проводят принудительную мобилизацию жителей Запорожской и Херсонской областей
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти