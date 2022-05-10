Путин теряет союзников. Китай акцентировал на уважении территориальной целостности Украины и неотложном прекращении огня
Твердая позиция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном акцентировал внимание на уважении территориальной целостности Украины и необходимости безотлагательно достичь режима прекращения огня.
Эту новость подтвердили не только французские, но и китайские СМИ.
Добавим, что ранее путин пытался запросить у Китая военную помощь для ведения войны с Украиной.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:МЕТА
Популярное сейчас
- Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
- Швейцарская система. УЕФА утвердил новый формат ЛЧ с сезона-2024/25
- Три европейских страны передадут Украине самоходные артиллерийские установки - СМИ
- "Х@й им, а не Мариуполь" - над Азовсталью развевается украинский флаг. ВИДЕО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти