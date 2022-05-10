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Путин теряет союзников. Китай акцентировал на уважении территориальной целостности Украины и неотложном прекращении огня

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Путин теряет союзников. Китай акцентировал на уважении территориальной целостности Украины и неотложном прекращении огня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном акцентировал внимание на уважении территориальной целостности Украины и необходимости безотлагательно достичь режима прекращения огня.

Эту новость подтвердили не только французские, но и китайские СМИ.

Добавим, что ранее путин пытался запросить у Китая военную помощь для ведения войны с Украиной.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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