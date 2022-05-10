Разведка США: В Украине с 24 февраля погибло около 10 российских генералов

С 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 10 российских генералов. Такие данные приводят в управлении оборонной разведки США, сообщает CNN.

Пентагон считает данный показатель чрезвычайно высоким для современных военных, который значительно превышает количество американских генералов, потерянных в течение 20 лет конфликта в Афганистане.

Некоторые американские чиновники объясняют эту нетипично высокую цифру частично разведывательной поддержкой, оказанной Соединенными Штатами, в то время как другие считают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать непосредственно в зоне конфликта.

В США отмечают, что Украина лучше готова к участию в этой войне, несмотря на численное превосходство россиян.

"Я думаю, что украинцы правы с точки зрения выносливости и того, как они защищают свою нацию. Я не уверен, что российские солдаты из дальних российских военных округов действительно это понимают", - подчеркнул глава Управления оборонной разведки США Скотт Беррьер.