Российские войска обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговщины
Обстрелы велись с самолетов и минометов
Державна прикордонна служба України
10 мая российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумщины.
Также к вечеру произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговщины, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи", - говорится в сообщении.
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Источник:Державна прикордонна служба України
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