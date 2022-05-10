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Российские войска обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговщины

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Обстрелы велись с самолетов и минометов

Российские войска обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговщины

Державна прикордонна служба України

Новина українською

10 мая российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумщины.

Также к вечеру произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговщины, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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