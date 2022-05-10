Зеленский: Хорошие новости из Харьковской области. ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский проанализировал 76 сутки полномасштабной войны с россией. На события эти сутки бедными не были.

Одно из самых горячих направлений фронта – Харьковщина. И там, по словам президента, все неплохо:

"Вооруженные Силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова".

Но эмоции нам всем и дальше нужно контролировать:

"Призвал всех наших людей – и особенно тех, что в тылу – не распространять чрезмерные эмоции. Вооруженные Силы Украины делают все для освобождения нашей земли и наших людей. Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех других".

У Зеленского был насыщенный день на дипломатическом фронте – президент обращался к парламентам Словакии и Мальты. Глава государства, кстати, отметил важный момент – возвращение дипломатов в Киев. Это признак восстановления нормальной жизни:

"Уже 36 иностранных представительств работают в Киеве", - сказал президент.

"Провел в Киеве переговоры с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов. Говорили об усилении Украины и присоединении к послевоенному восстановлению. Благодарен им и за возобновление работы посольств в нашей столице", - также добавил Зеленский.

Не обошел вниманием глава государства и смерть первого президента Независимой Украины Леонида Кравчука:

"Сегодня умер первый Президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умеет найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.