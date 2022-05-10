Терехов: Впервые с начала войны по Харькову не летят снаряды
День в Харькове прошел относительно спокойно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 мая, впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Харькове не зафиксировали вражеских обстрелов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
"Впервые за все время по Харькову не летят снаряды, которые постоянно летели с начала российской агрессии.
Город живет. Начинают работать предприниматели. Но всё-таки, я бы хотел попросить, еще несколько дней, пока наша мужественная героическая армия ведет бои и постепенно вытесняет российского агрессора из Харьковской области, набраться немного терпения, подождать, и как только будет полная безопасность — я имею введу обстрелы с земли, потому что все можно ожидать от российского агрессора (нанесение ракетных ударов, бомбардировок с воздуха), — еще несколько дней, и, конечно, я бы хотел, чтобы люди строили планы, бизнес строил планы, о том чтобы возвращаться в город Харьков", — отметил он.
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