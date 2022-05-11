Украина пробилась в финал Евровидения 2022
Kalsuh Orchestra отлично зажгли в полуфинале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10-го мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение". Украину представляет группа Kalsuh Orchestra. Ребята выступили в первом полуфинале под шестым номером, спели песню "Стефания".
По итогам зрительского голосования представитель Украины прошел в финал конкурса.
В четверг, 12-го мая, состоится второй полуфинал, а финал запланирован на субботу, 14-е мая.
Отметим, что Kalsuh Orchestra – один из фаворитов на победу в конкурсе по версии букмекеров.
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