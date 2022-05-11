Украина пробилась в финал Евровидения 2022

Сегодня, 10-го мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение". Украину представляет группа Kalsuh Orchestra. Ребята выступили в первом полуфинале под шестым номером, спели песню "Стефания".

По итогам зрительского голосования представитель Украины прошел в финал конкурса.

В четверг, 12-го мая, состоится второй полуфинал, а финал запланирован на субботу, 14-е мая.

Отметим, что Kalsuh Orchestra – один из фаворитов на победу в конкурсе по версии букмекеров.